تطوير شبكات توزيع الكهرباء في المنوفية بـ650 مليون جنيه

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك جهودًا تبذلها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار، ومواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

هذه الجهود شهدها قطاع المنوفية، أحد القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، والتي يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع 11 هندسة، ويبلغ عدد المشتركين به حوالى 1.6 مليون مشترك فى يونيه 2020، بزيادة قدرها حوالى 242 ألف مشترك عما كان عليه فى 2014، منهم 410 ألف مشترك مسبوق الدفع تم خلال الفترة من 2014 حتى 2020.

وشهد القطاع تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة، وتحسين الخدمة للمشتركين من خلال تنفيذ عدة خطط (خطة طموحة – خطة ذاتية – إحلال هوائيات)، إضافة لمشروعات منفذة للغير باستثمارات تصل إلى حوالى 1,7 مليار جنيه على النحو التالي:

- تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الطموحة والممولة بقرض من الدولة لتطوير الشـبكات خلال الفترة من 2017 حتى 2020 بتكلفة وقدرها 650 مليون جنيه.

- تنفيذ الخطة الذاتية خلال الفترة من 2014 حتى 2020، بقيمة تبلغ حوالى 450 مليون جنيه.

- تنفيذ خطة لإحلال الهوائيات الجهد المتوسط بكابلات أرضية خلال الفترة من 2017 حتى 2020، بـ100 عملية بإجمالي أطوال كابلات 134579 كم، وبلغ قيمة 150 مليون جنيه.

- في مجال تنفيذ المشروعات للغير، قامت الشركة بدراسة وتنفيذ وتغذية المشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري وغيرها، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن بقيمة بلغت حوالى 450 مليون جنيه .

وارتفعت مكونات الشبكة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 بالكميات الآتية:

- موزعات الجهد المتوسط من 37 موزع عام 2014 إلى 77 موزع عام 2020.

- خطوط هوائية جهد متوسط 3607 كم عام 2014، إلى 3606.760 كم عام 2020.

- كابلات جهد مـتـوسـط 829.8 كم عام 2014 إلى 2128.640 كم عام 2020.

- خطوط هوائية جهد منخفض 6907.1 كم عام 2014 إلى 7200.205 كم عام 2020.

- كابلات جهد منـخفض 311.6 كم عام 2014 الى 386.565 كم عام 2020.

- محولات توزيع 5348 محول عام 2014 الى 6255 محول عام 2020.

- سعات محولات من 606.862 م.ف.أ عام 2014 إلى 1803.121 ك. ف.أ عام 2020.

وأدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل سعياً إلى تحقيق رضاء المشتركين.

وحول التطوير في مجال خدمة العملاء حققت الشركة الآتي:

- الالتزام ببرنامج القراءة الموحد، وربطه مع مركز الاصدار لتحقيق مبدأ الشفافية، وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة.

- تم الانتهاء من تطوير 10 فرع من إجمالي 11 فرعًا.

- تم تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الاجهزة وربطها مع مركز الاصدار .

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.