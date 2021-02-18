12 إجراء لاستخدام المدفأة الكهربائية تضمن سلامة أسرتك

يستخدم عدد كبير من المواطنين جهاز المدفأة لمواجهة برودة موجه الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد حاليا، لتدفئة المكان دون مراعاة إجراءات التشغيل السليمة لها، لتجنب مخاطر تشغيلها، وتأمين سلامة الأسرة.

الاستخدام الامثل لخفض فاتورة الاستهلاك

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء باتباع بعض النصائح التي تساعد على خفض استهلاك المدفأة الكهربائية، وخفض فاتورة الكهرباء الشهرية دون أن يؤثر على نمط الاستهلاك:

- ينصح بضبط الدفاية على درجة حرارة متوسطة، حفاظا على سلامة المواطنين أولا، وكذلك ترشيد استهلاك الكهرباء.

- تأكد من غلق جميع النوافذ والأبواب لضمان عدم تسرب الهواء الساخن.

12 إجراءً لتشغيل الآمن للمدفأة

وقدم الجهاز 12 إجراءً يجب أن يتبعها المستهلك للحماية من مخاطر الدفاية:

- التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

- التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية، واستخدام أسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق.

- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

- لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال، وألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر على الأقل.

- عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين أو تجفيف الملابس.

- يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة، خاصة في أثناء النوم.

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة قبل تشغيلها.

- لا تشغل الدفاية في حالة الاشتباه في وجود تسرب غاز.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل، منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- عدم استخدام الدفايات الردئية رخيصة الثمن.