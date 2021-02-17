وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة للطلاب قبل امتحانات الترم الأول

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة عاجلة لجميع صفوف النقل بمختلف مراحل التعليم، قبل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، والمنتظر أن تنطلق فى 27 فبراير الجاري، قائلا: "استعدوا للامتحانات بالمذاكرة والمراجعة لجميع الدروس التي تم تدريسها خلال الفصل الدراسي الأول.. والتزموا بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا أثناء الذهاب للجان الامتحانات بالمدارس"، مؤكدا أن جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية سيتم تعقيمها وتطهيرها ضد كورونا، لتوفير الحماية والسلامة للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية.

وقال شوقي، في تصريحات لـ"الوطن"، إن عقد الامتحانات في صالح جميع الطلاب بمختلف مراحل التعليم لتقييمهم وحفاظا على مستقبلهم التعليمي، مشيرا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، ستوفر كل شيء لحماية الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من أي مكروه، موضحا أن التلاميذ في الصفوف الأولى من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي سيتم تقييمهم ولن يتم عقد امتحانات تحريرية لهم.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستعقد إلكترونيا بلجان بالمدارس مراقبة ومؤمنة، مشددا على ضرورة التزام الطلاب بارتداء الكمامات الطبية، قبل دخول الامتحانات وعدم نزعها، للوقاية من فيروس كورونا، منوها إلى أن الفصل الدراسي الثانى عقب انتهاء الامتحانات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أرسلت أمس، خطابا عاجلا إلى المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، شددت فيه على المدارس الثانوى العام ضرورة انتهاء طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام من تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالامتحانات فى موعد غايته الأحد المقبل الموافق 21 فبراير الجارى، مع التأكيد على الانتهاء من تسليم الطلاب أجهزة التابلت وشريحة البيانات، وضرورة التأكيد على استقرار خدمة الإنترنت بالمدارس الثانوية وتوافر خدمة الإنترنت بالمدارس الخاصة بالمرحلة الثانوية مع اتخاذ كافة الإجراءات من المديريات التعليمية لحل أي مشكلات قد تعوق أداء الامتحان مع إرسال المديريات تقريرا إلى الوزارة للوقوف على استعدادات المدارس الثانوى للامتحانات.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن التنبيه على المدارس والمديريات التعليمية بالاستعداد يأتي فى إطار القرارات التي أعلنها الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوى اعتبارا من السبت 27 فبراير الجاري، وإلحاقا بالتعليمات الصادرة سابقا بشأن التنبيه على الطلاب بتسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقدم للامتحانات مع استلامهم للبريد الإلكتروني وتفعيله.