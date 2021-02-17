التعليم: تخصيص غرف عزل بالمدارس لحالات اشتباه كورونا مع عودة الدراسة

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعدادات النهائية لبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020-2021، والمنتظر أن يبدأ في 10 مارس المقبل، وسط تنفيذ إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا، علاوة على تخصيص غرف عزل في المدارس، لتقديم الدعم لأي طالب أو معلم يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل لنقل الحالة المصابة إليها لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى تخفيض أعداد الطلاب داخل الفصل الواحد لتحقيق التباعد الاجتماعي والجسدي بين الطلاب، للحد من انتشار كورونا.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ استراتيجياتها لتطوير منظومة العملية التعليمية في مصر، من حيث تطوير المناهج وأسلوب وضع الامتحانات، علاوة على تقديم تعليم متميز وعالي الجودة لجموع الطلاب بمختلف مراحل التعليم، منوها إلى أن امتحانات الدور الأول لصفوف النقل، ستبدأ في 27 فبراير، بامتحانات الصف الأول الثانوي، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال شوقي، لـ«الوطن»، إن الوزارة لم ولن تفكر في إلغاء العام الدراسي الحالى بسبب كورونا، مؤكدا أن الوزارة عملت منذ ظهور الجائحة على وضع سيناريوهات عديدة لاستكمال الدراسة وعقد الامتحانات، للحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلاب، موضحا أن هناك تعليمات مشددة لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتنفيذ إجراءات مشددة بجميع اللجان لتوفير الحماية والسلامة للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ في 10 مارس المقبل، إضافة إلى شرح وتدريس المناهج لجميع صفوف الطلاب، عبر المنصات الإلكترونية التعليمية والقنوات الفضائية التعليمية، مؤكدا أن العام الدراسي سيمر بصورة طبيعية، وسنعمل على إنجاح العام الدراسي تحت أي ظروف.