بشرى سارة.. بدء التعامل مع ملفات حاجزي الإعلان العاشر بالغردقة

عقب طرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وحدات سكنية، يتسابق عدد كبير من المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، فى الذهاب إلى مكاتب البريد المميكنة، لشراء كراسة الحجز، وسداد مقدم جدية الحجز.

ويتم طرح تلك الوحدات السكنية، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل عدد من المدن الجديدة، وذلك بشروط معينة، حددتها الوزارة والصندوق، وكذلك نظام سداد محدد، والذي يسمح للعميل المتقدم للحجز بتقسيط باقى ثمن الوحدة لمدة تصل إلى 20 عاما.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصرى، لتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص به.

وينتظر المواطنون المتقدمون لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح، إعلان أسماء الفائزين بالوحدات المطروحة، وذلك عقب انتهاء الصندوق من عمليتى الفرز والإستعلام الميدانى.

ويتم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين الفائزين بها، خلال مدة أقصاها 3 سنوات، من موعد الإعلان عن الطرح.

وتزامنا مع ذلك أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، عن بدء العمل بالمجموعة الأولى للعملاء المتقدمين على مدينة الغردقة بالإعلان العاشر وحدات مساحة 90 مترا مربعا.

كما أنه جارى إرسال 1680 ملفا لشركات الاستعلام لعمل استعلام ميداني عن محل السكن والعمل، علماً أنه سيتم التعامل على باقي ملفات العملاء تباعاً طبقاً لجاهزية الوحدات.

وأوضح الصندوق عبر صفحته الرسمية، أنه لمتابعة الطلب الخاص بالعميل المتقدم للحجز، يرجى التواصل مع مركز الاتصالات على أرقام (5777 - 5999 - 1188 –090071117) من 9 ص حتى 5 م يومياً عدا يومي الجمعة والسبت.

وتتمثل إجراءات استلام الوحدة السكنية فى 3 خطوات، أولها أن يقوم العميل الفائز بالوحدة السكنية بالتوجه إلى بنك التعمير والإسكان، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة.

وأخيرا استلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

ويجب على العميل الفائز بالوحدة السكنية، أن يعاين الوحدة السكنية المخصصة له، قبل التوقيع على عقد استلام الوحدة، للتأكد من خلوها من أي عيوب تشطيبية، أو مشاكل في أعمال الصيانة.