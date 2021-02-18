يصيب بقصور في الدورة الدموية.. نصائح للوقاية من توابع الطقس السيئ

طقس سيء ورياح محملة بالأتربة وعواصف ثلجية، شاهدتها مصر خلال الـ48 ساعة الماضية، وتستمر هذه الموجة السيئة التي تشهدها عدة دول عربية خلال اليومين المقبلين، حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، ما يجعل أصحاب الأمراض المزمنة في معاناة بسبب هذا الطقس، خاصة من يعاني من حساسية الصدر والعيون والجيوب الأنفية.

الفئات الأكثر تضررا من الطقس السيئ

ويوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية لأمراض الصدر والمناعة، أن الهواء الملوث يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بقصور في الدورة الدموية، مؤكدا أن الفئات الأكثر عرضة لمتاعب العواصف الترابية، هم الرضع والأطفال، والمراهقون وكبار السن، فضلا عن الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية.

نصائح لمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية

ويقدم «بدران» من خلال حديثه لـ«الوطن»، عدة نصائح لمن يعاني من حساسية الصدر والجيوب الأنفية وأمراض الجهاز التنفسي، أهمما عدم الخروج إلا للضرورة القصوى فقط، مع البقاء في الأماكن المغلقة عند الخروج، وعدم التعرض للعواصف، مع تناول أدوية علاج الحساسية الوقائية، التي تباعد بين فترات حدوث أزمات تحسسية، بالإضافة إلى تجنب أي مجهود شاق خارج المنزل، واستخدام أفضل أنواع الكمامات والمناديل المبللة، وتنظيف الأنف باستمرار، فضلا عن استخدام الفازلين لترطيب الأنف حتى لا تجف.

نصائح لمرضى حساسية العيون

وبالنسبة لمن يعاني من حساسية بالعين أو أمراض العيون، أكد أستاذ الحساسية، أهمية تجنب استخدام العدسات اللاصقة، وعدم العبث في العيون مع غسيلها بالمياه الباردة، مشددا على ضرورة استخدام المصابين بالحساسية للقطرة المضادة لها، مع تغطية العين عند هبوب العواصف.

من جانبها، قدمت الدكتورة غادة نصر، أستاذ الصحة العامة، من خلال حديثها لـ«الوطن»، عدة نصائح للمواطنين بشكل عام، لمواجهة الطقس السيئ دون تأثير على الصحة العامة، على رأسها الاهتمام بالغذاء الذي يعطي الشعور بالدفئ، مثل شوربة العدس والبروكلي، مع شرب السوائل الساخنة باستمرار، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، وعدم تخفيف الملابس.