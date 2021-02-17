10 نصائح لساكني 6 أكتوبر لمواجهة الطقس السيئ: احذروا الأماكن المفتوحة

مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن موجة الطقس السيئ خلال هذه الأيام، والتي تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، وسقوط كميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول، استعدت المدن الجديدة، بعدد من الإجراءات الاحترزاية.

وأكد المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، قيام الإدارات المختصة بالتأكد من تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي، وتطهير كافة الشنايش وبالوعات الأمطار، بالإضافة لإجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية على تواصل مستمر مع فرق الطوارئ بالمواقع الميدانية بالمدينة.

ووجه جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عددًا من التحذيرات التي يجب على قاطني المدينة الالتزام بها خلال موجة الطقس السيئ، للحفاظ على حياتهم.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» نصائح جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لسكان المدينة:

1- عدم البقاء في أماكن مفتوحة اثناء حدوث البرق وعدم تصوير البرق مطلقًا.

2- عدم السير بالسيارات أثناء المطر بسرعات عالية والالتزام بقواعد المرور.

3- الابتعاد عن أعمدة الإنارة أو اللافتات أو أي وسائل إعلانية.

4- لا تترك سيارتك مصفوفة على حافة منحدر أو طريق مائل.

5- التأكد من وجود شنطة اسعافات أوليه بالمنزل.

7- عدم الخروج إلى الشوارع بقدر الامكان في أوقات العواصف الترابية والأمطار الشديدة.

8- إزاحة كافة حاويات الزهور (قصاري الزرع) المعلقة بالبلكونات الموضوعه على الأسوار.

9- غلق ورفع أي شمسية تظليل على الاسطح أو على البلكونات وفك أي برجولا أو مرجحية مكسوة بالقماش أو البلاستيك.

10- الاحتراز من أي أكوام ورقية أو خشبية مجاورة لمسكنك أو سطح بيتك، لخطورة الحرائق التي تشتعل ذاتياً جراء الاحتكاك بين محتويات القمامة أو النفيات الخشبية والورقية.