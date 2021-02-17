جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالى 2020-2021، والمقرر لها في الفترة من 27 فبراير الجاري، حتى 8 مارس المقبل.

وتقرر عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي إلكترونياً بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، بلجان بالمدارس مراقبة ومؤمنة، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية وتطهير دورات المياه، وتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب داخل اللجان الامتحانية.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا عاجلا إلى المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، شددت فيه على مدارس الثانوي العام، بضرورة انتهاء طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، من تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالامتحانات في موعد غايته الأحد المقبل الموافق 21 فبراير الجاري.

وشددت وزارة التربية والتعليم، في خطابها، على ضرورة تأكيد الانتهاء من تسليم الطلاب أجهزة التابلت وشريحة البيانات، وضرورة تأكيد استقرار خدمة الإنترنت بالمدارس الثانوية، وتوافر خدمة الإنترنت بالمدارس الخاصة بالمرحلة الثانوية، مع اتخاذ كافة الإجراءات من المديريات التعليمية لحل أي مشكلات قد تعوق أداء الامتحان، مع إرسال المديريات تقريرا إلى الوزارة للوقوف على استعدادات مدارس الثانوي للامتحانات.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، جميع المدارس والمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بالاستعداد في إطار القرارات التي أعلنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي اعتبارا من السبت 27 فبراير الجاري، وإلحاقا بالتعليمات الصادرة سابقا بشأن التنبيه على الطلاب بتسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقدم للامتحانات مع استلامهم للبريد الإلكتروني وتفعيله.