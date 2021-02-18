تراجع التضخم والبطالة وزيادة النقدي.. أبرز نجاحات الاقتصاد في كورونا

صمود لافت وتحسن متتالٍ، ظهر على الاقتصاد المصري، رغم الأزمة التي تواجه العالم، وهي انتشار جائحة فيروس كورونا، وتداعياتها على العالم أجمع، حيث نال الفيروس من اقتصاديات دول عديدة منذ بداية الأزمة، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية قبل عدة سنوات، كانت سببا في صموده أمام تلك الظروف الصعبة.

آخر تلك الإنجازات الاقتصادية ما أعلن عنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن تقدم مصر في مؤشر الشمول الرقمي 2020 الصادر عن مؤسسة رولاند بيرجر، والذي يقيس مدى تحقيق الشمول الرقمي في 82 دولة حول العالم، وتتراوح قيم المؤشر من صفر إلى 100، وكلما اقتربت القيمة من 100 دل ذلك على مستوى شمول أفضل. كما جاءت مصر في المركز 50 في 2020، مقارنةً بالمركز 52 في 2017، محققة مجموع نقاط بلغ 60 نقطة، أي بارتفاع 8 نقاط عن قيمة المؤشر في 2017؛ مما جعلها في المركز الثالث عالميًا في معدل تحسن الأداء في مجال الشمول الرقمي 2020، بعد ميانمار وفيتنام، فقد استطاعت مصر تحقيق تقدم في 3 أبعاد رئيسة للمؤشر، واستقرت في بُعد واحد.

انخفاض معدل الفقر

معدل الفقر في مصر انخفض لأول مرة منذ قرابة 20 عاما، ليسجل 29.7%، موأوضح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هذا الانخفاض «يعكس أن الحكومة جادة في محاربة الفقر، لأننا نستهدف الوصول إلى أقل من ذلك بكثير، ولولا جائحة كورونا، لكنا وصلنا إلى نسبة منخفضة للغاية في معدلات الفقر».

المركز الثاني في معدل النمو

كما احتل الاقتصاد المصري المركز الثاني في أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020، بنسبة نمو بلغت 3.6%، متجاوزا بذلك توقعات صندوق النقد الدولي.

أكبر تراجع سنوي في التضخم

إنجاز اقتصادي آخر حققته مصر في العام الجاري، يتمثل في تحقيقها أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم بالأسواق الناشئة، مقارنة بعام 2019، بتراجع بلغ 8.2 نقطة مئوية.

كذلك ساعدت الإصلاحات الاقتصادية في مصر على تحسين معدلات التضخم، وذلك بتراجع معدلاتها إلى 5.7%، خلال العام الماضي 2019-2020، مقارنة بـ 13.9%، في عام 2018-2019.

تراجع البطالة 7.3%

وفي مؤشر البطالة، تحسن الوضع كثيرا، فالبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا، تؤكد أن معدل البطالة "تراجع إلى 7.3% في الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بـ7.8% قبل عام.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

الاحتياطي النقدي كان له نصيبا من التحسن الاقتصادي في مصر، حيث ارتفع إلى 39.22 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.