السيسي تحدث عن أهمية تنظيم الأسرة.. اقتصادي: الزيادة السكانية تعطل التنمية

الزيادة السكانية مشكلة كبيرة تؤرق الدولة، التي تعمل على وضع حلول لها من خلال برامج التوعية وأحاديث المسؤولين بتوضيح خطورتها، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ملف تنظيم الأسرة يحظى باهتمام الدولة.

وقال السيسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، على شاشة «MBC مصر»، مع الإعلامي عمرو أديب، «بس اوعى تتصور إننا نعمل إجراء قانوني شديد مع الناس في المرحلة دي، حالة الثورة واللي حصل في 2011 اوعى تتصور أنها خلصت أو انتهت».

اقتصادي: الزيادة السكانية في حد ذاتها مشكلة

الدكتور عزت محمود الخبير الاقتصادي، أوضح أن وفقا للبيانات المصرية أنه خلال عام 2018/2019، كانت معدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال هذه الفترة 5.6%، موضحا أنها تشهد تقدما كبيرا على مدار الأعوام الماضية وسط إشادات دولية كبيرة.

وأضاف محمود لـ«الوطن»، أن الزيادة السكانية تمثل عدوا للتنمية خاصة وأنها تلتهم الناتج القومي وتعطل مسيرة التنمية، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية في حد ذاتها مشكلة إلا إذا كان هناك نمو اقتصادي يواكبها إلى جانب نظام تعليمي، وسوق عمل تستوعب الكفاءات الشابة، وتدفع بالاقتصاد إلى مزيد من النمو.

محمود: النمو الاقتصادي ينبغي أن يكون ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني

وتابع الخبير الاقتصادي، أن النمو الاقتصادي ينبغي أن يكون ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني لكي يكون قادرا على توفير الوظائف اللازمة للجيل الجديد، مؤكدا أن الزيادة السكانية في مصر تسير بخطوات كبيرة تجعل المصريين غير قادرين على الوصول للشعور الأفضل للتنمية، لأن الزيادة السكانية تلتهم التنمية.

وأشار إلى أن الزيادة السكانية لا تؤثر فقط على العملية الاقتصادية، بل تؤثر أيضا على البنية التحتية، التعليم، الصحة، فضلا عن فرص العمل والمستوى المعيشي للدولة، لأن كل مواطن يجب أن يكون له نصيب أو استخدام لكل من تلك الخدمات والزيادة السكانية بصورة كبيرة تؤثر عليها بالسلب والتدهور.