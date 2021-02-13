مصادر حكومية: الاقتصاد المصري نال إشادات المؤسسات الدولية رغم جائحة كورونا

نفت مصادر حكومية، ما جرى تداوله حول ذهاب أموال الميزانية منذ بدء جائحة كورونا للمقرضين دون الإنفاق على التعليم والصحة، مؤكدة أن هذا ادعاء غير علمي ومنطقي، لافتة إلى أن الاقتصاد المصري نال إشادات المؤسسات الدولية رغم الجائحة.

وقالت المصادر، إنه بالنظر السريع والاطلاع على بنود الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2021/2020، سيعرف المدعون مصادر الإيرادات وأوجة النفقات ومخصصات کل بند من بنود الموازنة من تعليم وصحة ودعم إلى آخره من أوجة الإنفاق.

تراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ ٢٠ عامًا

وقالت وزارة المالية، إن كل القرارات الإصلاحية التي شهدتها السنوات الماضية، كانت مقيدة بإجراءات للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، منوهة بأن الأرقام الموازنية في العام المالي الحالي تنعكس في تراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 عامًا، وفى الجهود غير المسبوقة الهادفة لتوصيل الدعم لمستحقيه؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية

وتمضي الدولة في تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصريين ومنها: 100 مليون صحة، جنبًا إلى جنب مع مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الذي يحقق حلم كل المصريين في مد مظلة التغطية الصحية لكل أفراد الأسرة.

كما جرى رصد 7 مليارات جنيه بالموازنة الحالية لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و1.1 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى 800 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسي، والفلاحين.

وتضمن الموازنة الحالية 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لـ1.3 مليون أسرة، كما ارتفعت مخصصات برنامج الإسكان الاجتماعي إلى 21 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري.