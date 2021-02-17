أسامة الأزهري: الأشهر الحرم خصصت لتجليات إلهية ويجب تعظيمها

قال الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن الله أقام الوجود والكون وجعل من سننه وجود تفاضل بين الأماكن والأيام والشهور والأنبياء بعضهم البعض.

الأشهر الحرم الأربعة جرى تخصيصها لتجليات إلهية

وأضاف «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الأشهر الحرم الأربعة جرى تخصيصها لتجليات إلهية، ويجب عدم انتهاك حرمانيتها أو يلهوا الشخص ولا ينتبه إليها، وهي شهر رجب، ذي القعدة، ذي الحجة والمحرم، وهي أشهر لها الكثير من الفضائل وأفضل الأعمال تجرى فيها.

القبائل العربية قبل الإسلام كانوا يعظمون شهر رجب

وأوضح أنه يجب على المسلمين الزيادة في أعداد الأيام التي يصومونها، كما يجب عليهم عدم ظلم النفس في تلك الأشهر أو القيام بقتال، حيث إن شهر رجب لقب بـ«رجب الأصم» لأن القبائل العربية قبل مجيئ الإسلام كانوا يعظمون من ذلك الشهر، ولا يتقاتلوا فيه، ولم يكن يسمع صوتا للسيوف في ذلك الشهر: «أتي القرآن بالنهي عن أي صور الظلم مثل القتال أو التعارك وكذا العلاقات الاجتماعية».

رمضان شهر الحصاد لأنه أشرف الشهور ونزل فيه القرآن

وأكد أنه يجب إيقاف كافة صور الإساءة والتحامل بين الأشخاص بعضها البعض، والابتعاد عن الأذى خلال الأشهر الحرم، حيث إن أهل الله كانوا يستعدون لمجيئ شهر رمضان، قبل قدومه بـ60 يوما، أي مع بداية شهر رجب: «شهر رجب شهر الغرس، والسقيا في شعبان، وشهر رمضان هو شهر الحصاد لأنه أشرف الشهور ونزل القرآن فيه».