أسامة الأزهري ناعيا أحمد طه ريان: ركن من أركان العلم قد انهدم

نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، العالم الفقيه الأستاذ الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون وشيخ السادة المالكية بالأزهر، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وقال الأزهري، في بيان له: «ركن من أركان العلم قد انهدم، ببالغ الحزن والأسى أنعى فقيد الأزهر الشريف، وشيخ السادة المالكية بالأزهر، وفقيد مصر، وفقيد الأمتين العربية والإسلامية، وفقيد العلم والفقه والصلاح والأدب، العلامة الفقيه الجليل الأستاذ الدكتور أحمد علي طه ريان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وعميد كلية الشريعة، والذي فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها، وآوى إلى رب كريم، بعد أن أفنى عمره الكريم في التعليم والتدريس، وتخريج أجيال من العلماء».

وأضاف الدكتور أسامة الأزهري: «العالم الجليل ترك من بعده عطاءً علميا رفيعا، وتراثا مكتوبا يشهد له بالعلم والولاية والصلاح، اللهم تقبل شيخنا الكبير في الصالحين، وتغمده بواسع رحمتك، وأسكنه مع السابقين أعلى فراديس الجنان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

جدير بالذكر، أن المئات من أبناء الأزهر ومحبي الدكتور أحمد طه ريان، شيعوا جثمان شيخ المالكية، من الجامع الأزهر، إلى مثواه الأخير، حيث يدفن الدكتور ريان، في مقابر الأسرة بالأقصر.

وأعلنت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء، على فيس بوك، وفاته عن عمر ناهز 81 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

واتشحت صفحات الأزهريين على مواقع التواصل الاجتماعي، بالحزن الشديد بعد وفاة الدكتور أحمد طه ريان.