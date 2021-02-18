عبدالله النجار: الإخوان الإرهابية تشجع الناس على الإنجاب لإرهاق الدولة

قال الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية، تشجع الناس على الإنجاب لإرهاق الدولة، لأن كثرة النسل تؤدي إلى وجود فائض من النسل لا يحصل على الرعاية الصحية والتربوية، ويكون عرضة للضياع، ومن السهل استقطابه ومنحه القليل من المال من أجل تنفيذ بعض الأعمال.

الادعاء بنصرة الدين

وأضاف «النجار»، في مداخلة مع برنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، الأربعاء، على القناة الأولى: «أنهم لا ينصرون الدين ولا يعرفون عنه شيئا، ولكنهم يستخدمون الدين، ومنذ بداية الإسلام هناك جماعات ترفع شعار إعلاء كلمة الدين من أجل تنفيذ مصالحها».

وأوضح عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن زيادة عدد السكان يسهل استقطاب بعض الناس من أجل عمليات إرهابية وغيرها، مشيرا إلى أنه يجري استخدام عوزهم وجهلهم، مشددا على أنه عند الكلام في تنظيم الأسرة أو النسل، يتهم البعض، الدولة، بأنها تنفذ أجندات أجنبية.

وأكد: «هم يأخذون ظواهر النصوص التي تدعوا إلى التكاثر، ويرددون قول الله تعالي «وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا»، ولكن الرزق يحتاج أيضا إلى السعي، والطفل يحتاج إلى التربية السليمة، والثقافة والترفيه، والتعليم، والعلاج، ولا يجب أن يكون الطفل المصري أو العربي، أقل من أي طفل في الدنيا، والإسلام لا يقبل أن يكون الطفل أقل منافسة من الدول الأخرى».

الرد على حجج الإرهابيين

ولفت إلى أنهم يقولون للناس اعملوا ما شئتم فإن الله سوف يحمل عنكم متاعبكم، وهم يستخدمون الدين في مآربهم، ومسألة تنظيم النسل تدخل في إطار الحكم التكليفي (افعل، ولا تفعل)، والإيمان بلا عمل يعتبر لونا من ألوان النفاق، والله ذم من يقول قولا دون فعل، مشددا على أن السماء لا تسقط علينا ذهبا وفضة، مشددا على أن العالم لن يحترمنا إلا في حالة أن يكون البشر في أفضل ما يكون.