مجمع البحوث الإسلامية ينعى طه حبيشي أستاذ العقيدة والفلسفة بالأزهر

نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الدكتور طه الدسوقي حبيشي أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة، والذي وافته المنية اليوم.

وأكد المجمع، في بيان له أن المفكر الإسلامي -رحمه الله- أسهم بدور كبير في التجديد في الفكر الإسلامي في مجال العقيدة والفلسفة، وخدمة العلم وأهله، وله عشرات المؤلفات العلمية التي أثرت المكتبات بمضامينها النافعة.

وتقدم المجمع بخالص العزاء لأسرة الراحل بصفة خاصة، وتلاميذه من طلاب العلم ومحبيه في جميع أنحاء العالم بصفة عامة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه من علم نافع في صحيفة حسناته.

علي جمعة: أسأل الله أن يجازيه خير الجزاء عن علمه وجهوده في الدعوة إلى الله

ونعى الشيخ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبال العماء مفتي الديار المصرية السابق، الدكتور طه دسوقي حبيشي أستاذ العقيدة والفلسفة بالأزهر الشريف، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وأحد كبار علماء الأزهر الشريف، الذي وافته المنية قبل قليل.

وكتب "جمعة"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "انتقل إلى رحمة الله العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور طه دسوقي حبيشي أستاذ العقيدة والفلسفة بالأزهر الشريف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف- عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وأحد كبار علماء الأزهر الشريف".

وأضاف: "ونقدم التعازي لأهل وطلابه وإخوانه سائلين الله عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته ويجازيه خير الجزاء عن علمه وجهوده في الدعوة إلى الله ونفع البلاد والعباد".

وفاة الدكتور طه حبيشي أحد المرشحين لعضوية هيئة كبار العلماء

وتوفى، صباح اليوم الدكتور طه حبيشي الأستاذ بكلية أصول الدين بالقاهرة، وأحد المرشحين لعضوية هيئة كبار العلماء، والذي وافته المنية صباح اليوم بمستشفى السلام الدولي.

وبحسب مصادر فإنه سيتم الصلاة على الفقيد في الجامع الأزهر ثم تتحرك الجنازة إلى دمياط مدينة الروضة التابعة لمركز مركز فاركس، حيث يدفن هناك، ومن المقرر أن يقتصر الأمر على تشييع الجنازة.

والدكتور طه حبيشي أستاذ الفرق والمذاهب وأستاذ أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والمتحدث بالإذاعة والتليفزيون، ومحاضر بالعديد من المراكز الثقافية الإسلامية، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، كذلك عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، كذلك له أكثر من 70 مؤلفا في فروع العلم المختلفة.

وكانت هيئة كبار العلماء قد حددت عددا من الشخصيات المرشحة لعضوية هيئة كبار العلماء كان من بينهم، الدكتور طه حبيشي، الأستاذ بكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور محمد عبدالقادر الخطيب عميد كلية اللغة العربية الأسبق، ووكيل الأزهر الحالي الدكتور محمد الضويني، والدكتور فتحي عثمان أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالقاهرة.