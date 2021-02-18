هنا الزاهد تشارك جمهورها موقفا طريفا من كواليس حلوة الدنيا سكر «فيديو»

شاركت الفنانة هنا الزاهد مقطع فيديو عبر حسابها الخاص بـ«انستجرام» من كواليس تصوير مسلسل «حلوة الدينا سكر»، والذي يعرض خلال الفترة الحالية على قناة DMC، وحقق نجاحا كبيرا لدى الجمهور.

وعلقت «هنا» على مقطع الفيديو، قائلة: «وأنا بتعرف على بودي في أول يوم.. حلوة الدنيا سكر»، ولاقى مقطع الفيديو تداولا كبيرا لدى جمهور ومتابعي المسلسل على السوشيال ميديا.

وعلى جانب آخر، كان قد تصدر مسلسل «حلوة الدنيا سكر» تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض خلال الفترة الحالية أول حلقات حكاية «ساندي كراش»، الذي تقوم ببطولته الفنانة هنا الزاهد، في أول بطولة درامية مطلقة لها.

وتقدم هنا الزاهد خلال حكاية «ساندي كراش» شخصية «ساندي»، التي تعمل في سيرك، ولديها بعض الهواجس والتخوفات تجاه التعامل مع الرجال، ويشارك في بطولة الحكاية الأولى عددا من الفنانين على رأسهم محمد كيلاني، الذي يقدم شخصية ساحر في السيرك، وهشام إسماعيل الذي يقدم شخصية مدير السيرك، إضافة إلى كونه عم هنا الزاهد، لكنه يرفض إعلان ذلك.

ويعرض المسلسل حلوة الدنيا سكر على قناة DMC دراما للمرة الأولى في تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة صباحا، والثانية والنصف ظهرا، كما يتواجد المسلسل كاملا، وبدون إعلانات على منصة Watch It، ورفعت عددا من المقاطع عبر السوشيال ميديا للمنصة، وقنوات DMC.

يذكر أن مسلسل حلوة الدنيا سكر، تدور فكرته عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف من حيث الكاتب والأبطال، مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، ومن إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج سينرجي، وكريم أبو ذكري.