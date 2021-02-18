7 معلومات من حماية المستهلك: من حقك ترجع المنتج و«الأوفر برايس ممنوع»

نصائح ومعلومات متعددة ذكرها الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، حول حقوق العميل في السوق المصري، وأساسيات التعامل في البيع والشراء في المنتجات كافة بالسوق المصرية، في تصريحات تلفزيونية له، ليضمن كل مواطن حقه عند مواجهته أي مشكلة في شراء السلع المختلفة.

«الوطن» ترصد لكم أبرز 7 معلومات ذكرها رئيس حماية المستهلك كما يلي:

1- قانون حماية المستهلك نظم مسألة إرجاع السلع واستبدالها بأن السلعة تستبدل وتسترجع تماما خلال أول 14 يوما، طالما كنت محافظ عليها بشكلها الأصلي، ويستثنى من ذلك السلع سريعة التلف مثل الخضروات والملابس الداخلية وفساتين الزفاف، وفيما عدا ذلك يمكن استرجاع السلع بدون ابداء أسباب.

وضرب مثلا: «معاك موبيل وفي كرتونته ومفتحتوش ممكن ترجعه لحد 14 يوما بدون إبداء أسباب..لكن لو فتحته معاك 30 يوم لو وجدت فيه عيب تقدر ترجعه وتستبدله».

2- عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» مخالفة صريحة للقانون، ويعاقب عليها وأغلب عقوباتها مالية مناسبة، وتصل في بعض الأحيان لـ2 مليون جنيه، وتضاعف في حالة العودة.

3- إعلان المحلات عن أوكازيون وهمي بفرض سعر أعلى للبيع، ثم وضع سعر البيع كسعر للأوكازيون جريمة، ويعاقب عليها جهاز حماية المستهلك بغرامة تصل لـ2 مليون جنيه.

4- الإعلان عن الأسعار ملزم في القانون، وعدم الإعلان عن ذلك مخالفة جسيمة، وظاهرة «الأوفر برايس» ممنوعة في قطاع السيارات، ويخضع من يفرضه على العملاء لغرامة تبلغ ضعف قيمة البضاعة، وتضاعف العقوبة حالة العودة: «بمجرد أنه يحط السعر الإضافي فوق الآخر المعلن ده مجرم، والقانون بيحط إلزام بأن السعر المعلن يكون السعر الشامل».

5- في حالة الشراء بالتقسيط يجب أن يوضح البائع السعر الكاش، والفائدة ليتمكن العميل من السداد العاجل في أي وقت.

6- الفاتورة عبارة عن عقد بين البائع والمشتري، ويجب على المشتري مراجعة عقد الشراء عند شراء أي شيء بعقد، ويمكنه الاستعانة بمحامي؛ للتأكد من صحة بنوده.

7- يمكنك الاتصال بالخط الساخن من 9 صباحا لـ10 مساء، عن طريق التليفون الأرضي 19588، ويمكن إرسال الشكوى من تطبيق واتساب على رقم 01577779999، وأيضا الموقع الإلكتروني للجهاز يمكنه إرسال الشكوى له.