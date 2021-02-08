جهاز حماية المستهلك للمواطنين قبل الأوكازيون: أرجوكم احتفظوا بالفاتورة

وجه أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين مع بداية الأوكازيون الشتوي، قائلا إن المواطن يجب أن يعرف حقوقه سواء بالأوكازيون أو غيره، موجها رجاء بسيطا من المستهلك، وهو الاحتفاظ بالفاتورة، وطلب الحصول عليها من التاجر.

الفاتورة تعطي الجهاز السلطة للتحقيق

وأضاف «حسام الدين»، خلال لقاء ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الفاتورة لأي منتج تعتبر هي العقد بين المستهلك ومقدم الخدمة، وتعطي جهاز حماية المستهلك كجهاز رقابي السلطة في التحقيق بالواقعة، وإعادة الحقوق لأصحابها.

معندناش ثقافة الاحتفاظ بالفاتورة

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك: «مشكلتنا مع المورد أو المنتج أو التاجر، أنه لما نيجي نرجع بشكوى من المستهلك بدون فاتورة، بيقول هات ما يثبت أنه حصل التعامل، وميبقاش فيه ما يثبت، وأحنا لسه معندناش ثقافة الاحتفاظ بالفاتورة».

على المواطنين الإبلاغ فورا حال وجود مشكلة

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يطلب من المواطنين أيضا أنه في حالة شعوره بأي نوع من الاستغلال له داخل الأوكازيون، أو واجه أي مشكلة الإبلاغ فورا للجهاز، وهناك طرق للتواصل كبيرة للغاية مع المستهلك.

الأوكازيون ينظم مرتين في السنة

ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك أنه يوجد رقم ساخن من أي تليفون أرضي، برقم 19588، ورقم آخر للواتساب 01577779999، إضافة للموقع الإلكتروني، والصفحة الرسمية على الفيسبوك، لافتا أن الأوكازيون يُنظم مرتين في العام، بأغسطس وفبراير.

ويشار إلى أن الدكتور على ىالمصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن أن الأوكازيون الشتوي بدأ يوم 7 فبراير الجاري، ويستمر لمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين، وذكر أنه من شروط مشاركة محال الملابس رسميًّا به، الحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية، وأن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي، الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.