حماية المستهلك: جملة «البضاعة لا ترد ولا تستبدل» جريمة يجب الإبلاغ عنها

علق أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، على جملة «هذه البضاعة لا ترد ولا تستبدل»، في الأوكازيون، قائلا: «لا يوجد في القانون، ولا من حق أي تاجر أنه يعلن اللافتة دي، ولو شوفتوها صوروها وابعتوها على الواتساب الخاص بالجهاز».

وأضاف «حسام الدين»، خلال لقاء ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن قانون حماية المستهلك الجديد من حق المستهلك إرجاع أي بضاعة، سوى بعض البضاعة المستثناة مثل الملابس الداخلية أو الزفاف، بحيث يمكن إرجاعها خلال 14 يوما دون إبداء أسباب، واسترداد قيمتها.

ولفت إلى أنه من حق المستهلك خلال 30 يوما في حالة وجود أي عيب يظهر، بإرجاع السلعة واسترداد قيمتها، وهذا ينطبق خارج الأوكازيون، مؤكدا أن هذه اللافتة تعد جريمة يعاقب عليها القانون وبغرامة تصل لـ 2 مليون جنيه، ولا يمكن أن يحدث ذلك دون إثبات ويتمثل في الفاتورة.

وأوضح التقدم للأوكازيون يكون عن طريق مديرية التموين التابع لها، فيطلع الجهاز على أسعار السلع في الشهر السابق، ويلزم على التاجر كتابة السعر قبل وبعد الخصم، وهنا يأتي دور الرقيب، حيث يتم أخذ عينة عشوائية، من التجار الذين طلبوا التصريح، ويتم إجراء متابعة على الأسعار والرقم الكودي وبيانات الشهر السابق.

ويشار إلى أن الدكتور على ىالمصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن أن الأوكازيون الشتوي يبدأ يوم 7 فبراير الجاري، ويستمر لمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين، وذكر أنه من شروط مشاركة محال الملابس رسميًّا به، الحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية، وأن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي، الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.