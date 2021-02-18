سيولة مرورية على طرق الإسماعيلية واستمرار حركة الملاحة بقناة السويس

تواصلت موجة الطقس السيئ بمحافظة الإسماعيلية، وسط انخفاض كبير في درجات الحرارة، صاحبه نشاط للرياح الشديدة أثرت علي حركة المارة وتسببت في عزوف المواطنين عن النزول من منازلهم.

ورغم الطقس السيئ، شهدت طرق المحافظة الزراعية والصحراوية سيولة مرورية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ودفعت إدارة مرور الإسماعيلية برئاسة العميد عماد سرحان، بخدمات مرورية علي طرق «الإسماعيلية الصحراوي وطريق بور سعيد ومحور 30 يونيو»، لمتابعة الحركة المرورية، ولم تشهد طرق المحافظة ثمة حوادث مرورية أو تعطل حركة الطريق.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية إلى استمرار إنعقاد غرفة العمليات علي مدار 24 ساعة تحسبا للتقلبات الجوية، ونشر فرق الطوارئ وسيارات رفع المياه في الميادين الرئيسية والبؤر المرشحة لتجمع المياه لرفعها أولًا بأول حال سقوط الأمطار .

ودفعت شركة مياه القناة، بفرق الطوارئ للشوارع، وتفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء مناطق تمركز للمعدات وسيارات الكسح استعدادا لسحب مياه الأمطار من الشوارع والميادين الرئيسية.

وأكد رئيس الشركة على رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة للتعامل مع موجة الطقس السييء والتى يصاحبها سقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

فيما أعلنت مصادر ملاحية بهيئة قناة السويس استمرار حركة الملاحة وعبور السفن من القوافل الشمالية والجنوبية بشكل طبيعي، مؤكدة أن هيئة قناة السويس تستعين بأمهر المرشدين إضافة إلي استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا بدءا من الشمندورات الحديثة وحتى أنظمة مراقبة الملاحة في مبنى إرشاد السفن.

وقالت المصادر إن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وجه المرشدين إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية تزامنا مع التقلبات الجوية، والإبلاغ عن أي طارئ لضمان سرعة التعامل.