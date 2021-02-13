مع ترقب الموسم.. الأوراق والشروط المطلوبة للحصول على تأشيرة الحج 2021

قال إيهاب عبد العال، نائب مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على فضائية «DMC»، إنّ هناك حالة من الترقب خلال الشهرين المقبلين بالنسبة لموسم الحج، وذلك حتى تتضح الصورة أمام شركات السياحة، وتنتظر الشركات ما سيعلنه الجانب السعودي للبدء في ترتيبات الحج للحجاج.

ولحين الإعلان عن التفاصيل الكاملة لموسم الحج من الجانب السعودي، تستعرض «الوطن» الشروط الواجب توافرها في مقدمي طلب تأشيرة الحج لهذا العام وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي على النحو التالي:

شروط يجب توافرها في مقدمي طلب تأشيرة الحج

- أن يكون مسجل بعضوية الجمعية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوي.

- لم يسبق له الحج من قبل وتحسب سابقة الحج اعتبارًا من عام 2014 فيما بعدها.

- أن يكون مقيم بدائرة المحافظة أو من العاملين بها وفقا لبطاقة الرقم القومي.

- خلوه من الأمراض المعدية والفيروسية والسرطانية والعصبية والنفسية وبما يمكنه من أداء المناسك بالاعتماد على نفسه.

- وجود مرافق للمتقدم ممن تجاوز أعمارهم 75 عامًا وأصحاب الإعاقة والأمراض التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

وتكون المؤسسة القومية للحج والعمرة مسئولة عن تنظيم 12 ألف فرصة حج لأعضاء الجمعيات من إجمالي عدد الفرص المخصصة لجمهورية مصر العربية، ويتم التوزيع طبقا للتعداد السكاني لكل محافظة، ويتم اختيار الحجاج من خلال قرعة علنية، ويتم إقامة عيادات طبية بكل مقرات إقامة الحجاج بالتعاون بين المؤسسة وبعثة وزارة الصحة المصرية كما يتم توفير كل الأدوية بالمجان.

وعن المستندات المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج واللازمة لاستخراج تاشيرة الحج فهي تتمثل في الآتي:

- جواز سفر مميكن صالح لمدة عام.

- عدد 10 صور شخصية مقاس 4×6 خلفية بيضاء.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- بطاقة صحية.

- شهادة من أحد المستشفيات الحكومية بالخلو من الأمراض المزمنة.