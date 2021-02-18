مقتل سائق تاكسي في ظروف غامضة بالإسماعيلية 

قُتل سائق تاكسي، في العشرينيات من العمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في ظروف غامضة.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بإبلاغ أحد الأهالي عن إصابة سائق تاكسي بطعنات بمنطقة الارسال قرب الجامعة القديمة.

وانتقل ضباط مباحث قسم أول الإسماعيلية على الفور، برئاسة الرائد أنور القاضي إلى مكان الحادث لفحص البلاغ.

ونقلت سيارة الإسعاف سائق التاكسي في حالة خطرة إلى المستشفى، إلا إنه لفظ أنفاسه الأخيرة بها وتوفي متأثرا بإصابته.

وبحسب شهود عيان من سكان المنطقة، فإنهم عثرو على السائق بعد اصطدامه بالجزيرة الوسطى للطريق وتسيل منه الدماء، إلا إنهم اكتشفوا إصابته بآلة حادة وابلغو الشرطة على الفور.