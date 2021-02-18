يصل إلى 3 ملايين.. كيف تحصل على قرض شخصي دون ضامن في عدد من البنوك؟

يلجأ كثير من المواطنين إلى الاقتراض من البنوك للحصول على مبالغ مالية لتلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة، وتقدم عدد من البنوك القرض الشخصي للمواطنين لقيمة تصل إلى مليون جنيه، وتصل قيمة القرض في بعض البنوك إلى 3 ملايين جنيه، سواء كان القرض مقدم للموظفين أو أصحاب المعاشات أو أصحاب المهن الحرة الذين لم يكن لديهم دخل شهري ثابت.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، تفاصيل الحصول على قرض المليون جنيه أو أكثر في عدد من البنوك، كالتالي:

القرض الشخصي من البنك الأهلي المصري

مزايا قرض المليون ونصف

- تصل مدة القرض الشخصي إلى 12 عامًا.

- يقدم القرض تأمين بشكل مجاني على الحياة والعجز الكلي.

- يتم فتح حساب جاري مجانا لراغبي الحصول على القرض.

- يمكن الحصول على قرض المليون ونصف المليون من البنك الأهلي المصري من دون الحاجة إلى ضامن.

الشروط المطلوبة

- يشترط للراغبين في الحصول على القرض من البنك الأهلي المصري، ألا يقل السن عن 21 عامًا، وألا تزيد سنه على 60 عامًا عند نهاية سداد التمويل.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل وتكون سارية.

- خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهري وتاريخ التعيين.

- تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

القرض الشخصي من بنك الإسكندرية

مزايا القرض الشخصي

- مدة سداد القرض الشخصي تصل إلى 12 سنة.

- أسعار عوائد تنافسية مع إمكانية الاختيار بين أسعار متغيرة أو ثابتة.

- يمنح القرض للحاصلين عليه تأمينا مجانيا على الحياة طوال مدة التمويل.

- قيمة التمويل تصل إلى 3 ملايين جنيه.

الشروط المطلوبة

- ألا يكون سن طالب القرض قد تعدى 65 عاما.

المستندات المطلوبة

- يقدّم طالب القرض صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

- يقدّم طالب المعاش تعهد بتحويل المعاش إلى بنك الإسكندرية.

- يقدم طلب الحصول على القرض بتقديم إيصال مرافق حديث «كهرباء/ غاز/ مياه»، على أن يكون تم إصداره خلال آخر 3 أشهر.

- قد يطلب البنك مستندات إضافية للحصول على القرض الشخصي بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه لأصحاب المعاشات.

القرض الشخصي من بنك مصر

مزايا القرض الشخصي

- تصل قيمة التمويل إلى 1.5 مليون جنيه للعاملين بالهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام.

- مدة التقسيط تصل إلى 10 سنوات للعاملين بالهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع العام في حالة تحويل المرتب، و8 سنوات في حالة تحويل القسط فقط، و5 سنوات للعاملين بالقطاع الخاص والاستثماري.

- تصل مدة السداد إلى 8 سنوات في بعض فئات القطاع الخاص.

- يحصل العملاء على قيمة القرض بأقل سعر عائد وأقل مصاريف إدارية.

- يمنح القرض الشخصي للعملاء وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.

- لا يُشترط وجود ضامن للعميل للحصول على القرض الشخصي.

- يمكن الحصول على قروض من البنوك الأخرى.

- يتمّ إعفاء العملاء من مصاريف فتح الحساب عند الحصول على قرض شخصي.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي للعميل وتكون سارية.

- خطاب معتمد من جهة العمل بعد اعتماد الصيغة من البنك.

- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

- يستوفي العميل شهادة حديثة بمفردات الراتب لم يمر عليها شهر.

- استيفاء العميل بطلب الحصول على القرض من البنك وملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة.