النيابة العامة تجري معاينة لمكان حريق «خزان عجرود»

وصل فريق من النيابة العامة، قبل قليل، إلى مكان خزان الوقود، الذي اشتعلت فيه النيران بمنطقة عجرود، في محافظة السويس، مساء اليوم الخميس، لإجراء المعاينات اللازمة.

وقالت مصادر أمنية إن فريق النيابة العامة يجري فحص مكان الحريق، والاستماع لشهود العيان وبعض العاملين في الخزان، ممن حضروا الواقعة.

وأنهت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، أعمال الإطفاء والتبريد بخزان الوقود الذي اندلع حريق به في منطقة «عجرود» بمحافظة السويس، عصر اليوم الخميس.

ودفعت إدارة الحماية المدنية، برئاسة العميد سامح بسيم، بأكثر من 10 سيارات مزودة بفرق مكافحة الحرائق، إلى مكان الحادث، وعلى مدار 3 ساعات تقريباً، تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق.

وبحسب مصادر في الهيئة العامة للبترول، فإن الخزان حديث الإنشاء، وتم الانتهاء من أعمال الدهانات الخاصة به الأسبوع الماضي، وبدء الاختبارات الخاصة به قبل 3 أيام.

وقالت المصادر إنه تم اجراء تجربة أمس الأول بالمياه، لاختبار خزان الوقود، ثم بدأ اجراء اختبار آخر اليوم الخميس، إلا أن حريقاً اندلع في الخزان، بسبب بعض المواد البترولية التي كانت موجودة في الخزان.

وأشارت المصادر إلى أن الخزان لم يكن مملوءاً بالمواد البترولية، وأن الدخان الأسود الكثيف، الذي تصاعد في سماء المنطقة أثناء الحريق، دليل على وجود كمية قليلة فقط، وليس مواد كيميائية، كما أشيع.

وقالت المصادر إنه تم تشكيل لجنة فنية، تضم خبراء من وزارة البترول واستشاريين، لفحص الخزان والواقعة، وكتابة تقرير مفصل عن أسباب الحريق، وتسليمه إلى رئيس الهيئة العامة للبترول.

وتوجه المهندس عابد عز الرجال، رئيس هيئة البترول، منذ قليل، إلى مكان حادث حريق مستودع عجرود، يرافقه اللواء عمرو الشربيني، مدير أمن الهيئة، لمتابعة أثار الواقعة.