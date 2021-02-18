لليوم الثالث.. توقف أسطول الصيد بعزبة البرج بدمياط

شهدت محافظة دمياط، اليوم الخميس، هطول أمطار، مصحوبة بموجة من الصقيع والرياح، في الوقت الذي لازالت حركة الصيد فيه متوقفة لليوم الثالث على التوالي.

وقال رئيس جمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج، حسام وفدي لـ «الوطن» لا زالت حركة الصيد متوقفة اليوم، لكن من المقرر أن يباشر الصيادون عملهم بدءاً من الغد مع تحسن الأحوال الجوية، إذ يتراوح ارتفاع الموج بين 2 و3 أمتار اليوم.

في سياق متصل قام اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينة فارسكور، بمتابعة أعمال كسح مياه الأمطار باستخدام عربات شفط المياه وتصريفها باستخدام بالوعات المطر، مؤكدا على متابعة الموقف لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة لمواجهة التداعيات الناجمة عن موجة الطقس السيء وهطول الأمطار.

وقامت الوحدة المحلية بمدينة ميت أبو غالب برئاسة لواء دكتور محمود ضياء الدين عيسى رئيس المدينة بشفط مياه الأمطار ومتابعة مستجدات حالة الطقس، وشدد ضياء الدين على تمركز معدات الوحدة في كافة المناطق بالخطة المعدة لمجابهة الأمطار الغزيرة على مستوى المدينة لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل حركة المرور بالشوارع والعمل على راحة المواطنين.

كما ناشدت الوحدة المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو أعمدة إنارة وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان لأمنهم وسلامتهم.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد وجهت تعليماتها إلى كافة الأجهزة بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيء إذ أكدت المحافظ أنه تم تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، مؤكدة أيضاً أنه يتم التعامل مع موجات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفقاً لخطة محددة لمجابهة الأزمة.

كما كلفت المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدفع بالمعدات اللازمة، والتأكد من جاهزيتها لشفط تجمعات مياه الأمطار فور سقوطها، لتيسير الحركة المرورية والتعامل مع أية تداعيات سلبية قد تحدث نتيجة ذلك، مؤكدة على أهمية تكاتف الجهود خلال هذه الفترة.