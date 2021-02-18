قوات الإنقاذ النهري تبحث عن طفل سقط في ترعة إثر حادث بقنا
كتب:
رجب آدم
11:20 ص | الخميس 18 فبراير 2021
غريق
يبحث أهالي قرية الكوم الأحمر بالتعاون مع قوات الإنقاذ النهري، عن طفل سقط في الترعة، إثر حادث تصادم سيارة أجرة «بيجو» مع تروسيكل، بقرية الكوم الأحمر، التابعة لمركز فرشوط، في محافظة قنا.
تلقى اللواء محمد أبوالمجد، إخطاراً من مرفق إسعاف قنا يفيد بتصادم سيارة «بيجو» مع تروسيكيل، بقرية الكوم الأحمر في فرشوط.
وتبين أن وجود طفل يدعى، حامد محمد بخيت، 13 عاماً مقيم بسمهود، سائق التروسيكل، سقط في الترعة نتيجة الحادث.