بعد 21 يوما من البحث.. أداء صلاة الغائب على غريق «فرش العروس»

أدى أهالي بلبيس، اليوم الجمعة، صلاة الغائب على الشاب محمد السيد دياب، 21 عامًا، طالب بالهندسة، الذي غرق منذ 21 يوما، إثر انقلاب سيارة في ترعة الإسماعيلية المارة أمام قرية الزوامل، التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية ولم تسفر محاولات البحث عن العثور على جثمانه.

وأدى الأهالي صلاة الغائب داخل المسجد الكبير بمسقط رأس الفقيد بقرية الزوامل، كما اصطف آخرون أمام المسجد لتأدية الصلاة.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة بلبيس بسقوط سيارة ربع نقل في ترعة الإسماعيلية أمام قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس، ما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة ومباشرة الواقعة.

وتبين من الفحوصات أن السيارة كان يستقلها نحو 6 أشخاص من أسرة واحدة كانوا في طريقهم إلى قرية مجاورة لإحضار «فرش عروسة»، كان من المقرر عقد قرانها على أحد أقاربهم، إلا أن الفرحة تحولت إلى مأساة، إذ انقلبت بهم السيارة ما أسفر عن وفاة والد العريس وإصابة اثنين، وغرق الشاب محمد السيد دياب، 21 عامًا.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت التصريح بدفن الجثة.

وواصلت قوات الإنقاذ النهري بالشرقية البحث عن الشاب الفقيد، كما تم الدفع بعدد من فرق الإنقاذ من عدة محافظات أخرى منها «الإسماعيلية والغربية والمنوفية والقليوبية»، وجرى اليوم الدفع بـ4 غواصين من القوات المسلحة، للمشاركة في البحث عن الشاب، كما شارك في البحث عدد من الغواصين المتطوعين من فريق غواصي الخير بالإسكندرية منهم «سامح السنهوري، وإيهاب الملحي، ووائل شعبان، وشهاب، وهادي غازي».