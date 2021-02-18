بـ 6 طعنات.. تفاصيل مقتل سائق تاكسي بالإسماعيلية

كشفت مصادر طبية بمستشفى جامعة قناة السويس عن أن سائق التاكسي الذي لقي مصرعه صباح اليوم وصل مصاباً بـ 6 طعنات مختلفة في أنحاء جسده.

وأضافت المصادر لـ «الوطن» أن الشاب يدعي سيد.م 27 سنة وصل إلى المستشفى في حالة إعياء شديدة إثر نزيف كمية كبيرة من الدم وإصابته بـ 6 طعنات مختلفة.

وأشارت المصادر إلى أن الأطباء حاولو إجراء الإسعافات اللازمة له وإنعاش عضلة القلب تمهيداً لدخوله غرفة العمليات، إلا إنه فارق الحياة.

وتكثف وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية برئاسة الرائد أنور القاضي من تحرياتها حول الواقعة لكشف ملابساتها، خاصة وأن السيارة لم يتم سرقتها.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بإبلاغ أحد الأهالي عن إصابة سائق تاكسي بطعنات بمنطقة الإرسال قرب الجامعة القديمة، في الخامسة من صباح اليوم الخميس، وانتقل ضباط مباحث قسم أول الإسماعيلية إلى مكان الواقعة لفحص البلاغ.

ووقع الحادث في منطقة غير مأهولة بالسكان، فيما أشارت المصادر إلى أن الجاني استغل الطقس السيء وابتعاده عن قلب المدينة لتنفيذ جريمته.

وبحسب شهود عيان من سكان المنطقة، فإنهم عثرو على السائق بعد اصطدامه بالجزيرة الوسطى للطريق تسيل منه الدماء، إلا إنهم اكتشفوا إصابته بآلة حادة بعدة طعنات وأبلغو الشرطة على الفور.

وقالت المصادر الأمنية إن رجال البحث الجنائي يجرون الآن مناقشة مع أقارب المجني عليه وفحص دوائر علاقاته بالكامل لمحاولة التوصل إلى مرتكبي الواقعة.