جامعة بنها تدعم «حياة كريمة» بفرق عمل في شبين القناطر

ناقش مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، آلية مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير قرى الريف المصري، ومنها قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وقال الدكتور جمال سوسة، إن دور جامعة بنها وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في المبادرة سيكون بتشكيل فرق عمل وتحديد الأدوار والصلاحيات والمسئوليات للفرق المشاركة في تنفيذ المبادرة.

وأوضح الدكتور عمرو حنفي، وكيل كلية الهندسة بشبرا، ومنسق فريق العمل دور الكليات والقطاعات التي ستشارك في تدشين مبادرة حياة كريمة بقري مركز شبين القناطر مشيرا إلى أنها تتضمن توفير الخدمات المختلفة للأهالي، والمساعدة في تطوير مشروعات البنية الأساسية، وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية.

وفي وقت سابق، أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات مدينة شبين القناطر، وتابع المواقع المستهدف تطويرها بقري المدينة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لاستهداف 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

وتضمنت الجولة أعمال إنشاء الوحدة المحلية بكفر شبين بنسبة تنفيذ 70% وبتكلفة 1.7 مليون جنيه تنفذها مديرية الإسكان بالمحافظة حيث شدد المحافظ علي مقاول الأعمال بسرعه الانتهاء من المشروع، وإلا سيتم سحب الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تفقد المحافظ أيضا محطة رفع طحا نوب حيث تم الانتهاء منها بنسبة 100 % وجاري تطهير الشبكات بطول 3 كيلو، كما تم الانتهاء من تركيب الوصلات المنزلية للمواطنين وتبلغ تكلفة المشروع 65 مليون جنيه.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال رصف طريق قليوب شبين بطول 14 كيلو متر، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 55 مليون جنيه، وتقوم الهيئة العامة للطرق والكباري بالإشراف على التنفيذ حيث تم الانتهاء بنسبة 85 %.