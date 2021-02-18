7 معلومات عن مؤلف الموسيقى التصويرية لمسلسل «الاختيار2»

حقق البوستر الدعائي الأول لمسلسل «الاختيار2» ، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، نجاحا كبيرا، فيما تشوق الجمهور لمشاهدة المسلسل.

وكشف المؤلف الموسيقي خالد الكمار عن وضعه الموسيقى التصويرية للمسلسل، وفي التقرير التالي نوضح أبرز المعلومات عنه:-

- مؤلف وموزع موسيقي شاب، تمتد رحلته في عالم الموسيقى التصويرية للأعمال الدرامية والسينمائية لقرابة 10 سنوات.

- هو أول مصري يحصل على Hollywood Music in Media Award، عن موسيقى مسلسل قابيل.

- رغم بعد مجال دراسته الأصلية للهندسة في الجامعة الألمانية، وضع خلال مسيرته الفنية لمسته الموسيقية الخاصة مفي عدد من أشهر المسلسلات والأفلام، من بينها فيلم «لص بغداد» للنجم محمد إمام.

- كما عمل مساعدًا لبعض من أهم مؤلفي الموسيقى في الوطن العربي في عدد من الأعمال، ومنها مسلسلات (ليالي اوجيني) ، (أفراح القبة) و(الخانكة) و فيلم (صنع في مصر) و(لا مؤاخذة).

- قدم الموسيقي الخاصة بمسلسل «عهد الدم» للنجم باسل الخياط، وفيلم «صاحب المقام»للنجوم يسرا وآسر ياسين وأمينة خليل، بجانب فيلمي«عشم وديكور» ومسلسل «قابيل»، إضافة لموسيقى الموسم الأول من «متحف الدحيح».

- وضع توزيع جديد "أوركسترالي" لـ"الليلة الكبيرة" والذي تم تقديمه للمرة الاولى في مايو ٢٠١٤، ثم تم عرضه للمرة الثانية في ديسمبر ٢٠١٤ حيث عملت الفنانة نسمة عبد العزيز على ألة الماريمبا مع اﻷوركسترا.

- حصل على جائزة أحسن موسيقى تصويرية من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما الـ 63 عن فيلم "ديكور" و ذلك فى مارس ٢٠١٥

أبطال مسلسل «الاختيار 2»

العمل الدرامي الأضخم والأكثر انتظارًا هذا العام، فالمسلسل عبارة عن ملحمة وطنية يضم كبار نجوم الفن، ويجمع لأول مرة بين النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، فضلًا عن بشرى، محمد فراج، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، أحمد داش، أحمد شاكر عبداللطيف، أحمد حلاوة، محمد علاء، والفنان الراحل هادي الجيار الذي توفى قبل استكمال مشاهده على إثر إصابته بفيروس كورونا، بخلاف عدد من ضيوف الشرف، سيناريو وحوار هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.