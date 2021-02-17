البوستر الأول لمسلسل «الاختيار 2».. صورة

كشف تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية»، عن البوستر الدعائي الأول، لمسلسل «الاختيار 2»، المُقرر طرحه في الموسم الدرامي لشهر رمضان المُقبل، وتصدر الفنانان كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، البوستر.

وكتب تامر مرسي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «الاختيار 2- رمضان 2021 - إن شاء الله.. قولولهم الاختيار بيخافوا منهم».

يذكر أنّ مسلسل «الاختيار 2»، يضم عدد من النجوم ويجمع لأول مرة بين النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، فضلًا عن بشرى، محمد فراج، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، أحمد داش، أحمد شاكر عبداللطيف، أحمد حلاوة، محمد علاء، والفنان الراحل هادي الجيار الذي توفى قبل استكمال مشاهده على إثر إصابته بفيروس كورونا، بخلاف عدد من ضيوف الشرف، سيناريو وحوار هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

وكان الجزء الأول من مسلسل الاختيار، حقق نجاحًا كبيرًا في جميع أنحاء الوطن العربي، وقت عرضه في موسم دراما شهر رمضان الماضي، والذي جسد تضحيات الشهيد أحمد منسي وأبطال الكتيبة 107 إثر الهجوم الإرهابي الغادر عام 2017، وجسد أمير كرارة دور الشهيد منسي، وأحمد العوضي في دور الإرهابي هشام عشماوي، سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، ناهد رشدي، مها نصار، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا، آسر ياسين، محمد إمام، إياد نصار، ماجد المصري، محمد رجب، دياب، فادي خفاجة.