تامر مرسي: هيخافوا من «السرب» زي «الاختيار».. والرئيس وعد بالقصاص فأوفى

نشر تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو فيلم «السرب» للفنان أحمد السقا، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات «تويتر»، ومن المُقرر عرضه في السينمات خلال الفترة المُقبلة.

عملنا الاختيار وخافوا منه

قمنا عاملين السِّرب.. وهيخافوا منه

#رئيس_مصر وعد بالقصاص فأوفى #السرب قريبا في دور العرض

هدية #المتحدة للشعب المصري#المجد_للشهداء.. رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه#مصر_العظمى pic.twitter.com/tahzNN56Sq — Tamer Mursi (@tamermursii) February 14, 2021

وقال «مرسي» خلال التدوينة: «عملنا الاختيار وخافوا منه، قمنا عاملين السِّرب.. وهيخافوا منه، رئيس مصر وعد بالقصاص فأوفى، السرب قريبا في دور العرض، هدية المتحدة للشعب المصري، المجد للشهداء.. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مصر العظمى».

فيلم «السرب» مستوحاة أحداثه عن وقائع حقيقية، وأحداث متعلقة بطبيعة عمل المؤسسات الأمنية في مصر مع المؤامرات والكيانات الإرهابية والدول الممولة لهم، منهم واقعة ذبح 21 قبطيا في ليبيا، قبل سنوات.

فيلم «السرب»، من بطولة أحمد السقا، وآسر ياسين، وهند صبري، وغسان مسعود، وقصي خولي، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف، وكذلك نجوم عالميون، وهو من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج تامر مرسي.