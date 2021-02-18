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محمود مسلم

ضبط متهمين اثنين بتهمة غسل 3 ملايين جنيه حصيلة اتجارهما بالمخدرات

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الوطن
12:28 م | الخميس 18 فبراير 2021
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، إجراءاته القانونية حيال اثنين من العناصر الإجرامية مقيمان بمحافظة جنوب سيناء، لاتجارهما بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وأوضح القطاع، أنّ المتهمين اشتريا عقارات وسيارات بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدّرت الممتلكات بنحو 3 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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