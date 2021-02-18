«الصحة» تحذر من موجة ثالثة لـ كورونا بسبب الاستهتار: أشد من السابق

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا خلال هذه الأيام يشهد حالة من «التذبذب والتأرجح»، بعد استقرار ظل مستمرا لأكثر من 3 أسابيع متتالية في أعداد الإصابات وكذلك الوفيات.

«الصحة» تفسر أسباب عودة ارتفاع إصابات كورونا

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عدة أسباب تفسر عودة الإصابات في الارتفاع مرة أخرى، أهمها التراخي في اتباع الإجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامة، فعلى الرغم من فرض غرامة على ارتداء الكمامات إلا أن هناك تراخي ملحوظ في الاستمرار في طرق الوقاية من الفيروس في الوقت الذي يرى فيه المواطنون، بأن هناك حالة من الاستقرار في المنحنى الوبائي.

موسم نشاط الفيروسات

وأضاف المصدر، أن «سبب آخر في ارتفاع الإصابات الفترة المقبلة، هو أننا في موسم نشاط الفيروسات، سواء برد أو إنفلونزا موسمية وكذلك فيروس كورونا»، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية حتى لا نعود لارتفاع منحنى الإصابات.

«الصحة» تحذر من الموجة الثالثة لفيروس كورونا

وحذر المصدر من انتشار موجة ثالثة لفيروس كورونا، خاصة وأن هذه الموجة ستكون أشد من الموجة الأولى والثانية، لافتا إلى أن الموجة الثالثة ظهرت في بعض الدول وربما نقع في سيناريو الموجة الثالثة حال عدم الالتزام «كل شيء وارد، كورونا مالوش كاتلوج مليون مرة بنقول لازم الإجراءات الاحترازية مهمة.. هي الحل الوحيد إلي قدامنا ولو معتمدين على اللقاح.. اللقاح لوحده مش كفاية للوقاية من الفيروس».

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت أمس تسجيل 618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تطبقها الوزارة حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية.

وكشفت وزارة الصحة، عن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 175677 حالة من ضمنهم 136081 حالة تم شفاؤها.