الصحة: تسجيل 618 إصابة جديدة بكورونا و49 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 411 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 136081 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه سجلت 618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 49 حالة جديدة. وقال «مجاهد» إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو الماضي، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار وزيرة الصحة، أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 175677 حالة، من ضمنهم 136081 حالة شفيت، و10150 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة كافة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و«15353»، ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر»، المتاح على الهواتف.