تنبيهات عاجلة من «الصحة» لأولياء الأمور لمنع إصابة الطلاب بكورونا

وضعت وزارة الصحة والسكان خطة وقائية لضمان عودة الطلاب لنصف العام الدراسي الجديد بشكل آمن، خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، هذه الخطة تم وضعها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة على الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا داخل مصر.

وقالت الوزارة في خطتها الوقائية التي وضعتها من خلال قطاع الطب الوقائي بالوزارة إنه لابد من التشديد على الطلاب بضرورة المداومة على غسيل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية عند لمس الأسطح أو فرك أيديهم بالكحول وتجفيفيها جيدا.

وتابعت الوزارة في خطتها على عدم تبادل الأدوات الشخصية مع الآخرين ومنها الأقلام أو المناديل، لافتة إلى عدم لمس الأسطح قدر الإمكان وفي حال لمس أي سطح لابد من تعقيم اليدين سريعا بالكحول أو غسلها.

على الطلاب الحفاظ على التباعد الاجتماعي

وأضافت الوزارة أنه لابد من تعليم الطلاب في هذا الظرف الاستثنائي على الحفاظ على التباعد الاجتماعي؛ وكذلك على إدارة المدرسة أن تقوم بوضع علامات إن أمكن لتحديد المسافة بين الطالب والآخر.

«الصحة» تحذر الطلاب من الشراء من الباعة الجائلين

وأكدت الوزارة على الابتعاد عن المناطق المزدحمة وعدم الاقتراب من المناطق التي تتسم بالزحام سواء في فناء المدرسة أو دورات المياه أو الطرقات.

وحذرت الوزارة في خطتها الطلاب من الشراء من الباعة الجائلين والحفاظ على التغذية السليمة في المنزل وأخذ قسط من النوم الكافي والحفاظ على ممارسة الأنشطة الرياضية لتقوية مناعة الجسم بشكل عام.

رسالة من الصحة لإدراة المدارس

ووجهت وزارة الصحة والسكان رسالة لإدراة المدارس بالحفاظ على التهوية الجيدة في الفصول؛ وكذلك في باصات المدرسة التي يجب مراعاة المسافات بين الطلاب وعدم الزحام على أبواب المدرسة؛ وفي حال الاشتباه بأي حالة يجب الاتصال الفوري بأولياء الأمور والتواصل مع أقرب مستشفى للتعامل مع الحالة.