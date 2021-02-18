«الهجرة» توجه رسالة مهمة للمصريين المسافرين إلى الكويت

وجهت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، رسالة مهمة للمواطنين الراغبين في التوجه إلى دولة الكويت، موضحة أن السلطات المختصة بالكويت، أصدرت تعميمًا إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، الالتزام بالتالي :

- الحاقًا بالتعميم رقم ( 2021/07 ) بتاريخ ( 2021/02/04 ) وبناءًا على تعليمات السلطات المختصة بدولة الكويت، يرجى الالتزام بالتعليمات التالية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2021/02/21 في تمام الساعة 12بتوقيت دولة الكويت.

- عدم قبول أي راكب على الرحلات القادمة الى دولة الكويت، إلا من خلال التسجيل بتطبيق ( كويت مسافر ) من خلال الرابط التالي: : https://Kuwaitmosafer.gov.kw

ثانيا :۔ يتحمل جميع الركاب القادمين لدى دولة الكويت، كلفة إجراء عدد فحصين ( PCR ) على أن يتم تحصيل التكلفة من خلال منصة (كويت مسافر) أما عن طريق شركة الطيران أو مقدمي الخدمات الأرضية بمطار الكويت الدولي.

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ثالثًا : الزام جميع الركاب القادمين الى دولة الكويت بالتالي :

1- بناء على التعميم رقم ( 2020/98 ) بتاريخ ( 2020/09/17 ) والتعميم رقم ( 2020/106 ) بتاريخ ( 2020/12/20 ) والخاصين بالدول المحظورة، الركاب القادمون من هذه الدول يتم حجرهم ( 14 ) يوم بالحجر المؤسسي على نفقتهم الخاصة لدى احدى الفنادق المحلية المعتمدة، ومن خلال التسجيل بمنصة ( كويت مسافر ) أو من خلال منصة ( بالسلامة ) .

2- الركاب القادمين من باقي الدول يتم حجرهم ( 7 ) أيام بالحجر المؤسسي على نفقتهم الخاصة لدى احدى الفنادق المحلية المعتمدة، ومن خلال التسجيل بمنصة ( كويت مسافر) على أن يتم إجراء فحص ( PCR ) باليوم السادس، وفي حال ثبوت الخلو من فيروس کورونا يستكمل مدة الحجر ( 7 ) أيام أخرى بالمنزل .

وأكدت وزارة الهجرة علي المصريين الراغبين في السفر الي الكويت، أن يراعوا كافة الاجراءات التي أقرتها دولة الكويت الشقيقة منعًا لاحداث أي مشاكل مستقبلية.