ضبط 550 طربة حشيش بحوزة شخص في القنطرة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام)، ومديريتي أمن الإسكندرية والبحيرة، جهود مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.

وتمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (550 طربة لمخدر الحشيش وزنت 55 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، وذلك حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة إدكو بمحافظة البحيرة.

كما ضبطت الإدارة (75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8.250 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، بحوزة أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة، حال وجوده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (4.420.000 جنيه تقريبا).

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني، الأمن العام، وأمن القاهرة، من ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 9.500 كيلو جرام، 3 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 750 جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 60 جراما، مبلغ مالي، هاتف محمول، وميزان حساس، بحوزة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء في التحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (774.000) جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.