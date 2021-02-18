جامعة أسيوط تنظم مؤتمرا عن علاج الأورام الأربعاء المقبل

تنظم كلية الطب يجامعة أسيوط، الأربعاء المقبل، المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلاج الأورام، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضح الدكتور علاء عطية عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أنَّ فاعليات المؤتمر تمتد من يوم الأربعاء المقبل، حتى 26 من الشهر ذاته، وذلك عن طريق الانعقاد الهجين الذي يجمع بين المشاركة الحضورية لرؤساء الجلسات والمصريين فقط وبين المشاركة الإلكترونية للمتحدثين والمشاركين من خارج مصر من نحو 10 دول عربية وأجنبية، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المنصوص عليها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور سمير شحاتة رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي ورئيس المؤتمر، أنَّه من المقرر أن يشهد المؤتمر الإعلان عن إنشاء جمعية أطباء أورام الصعيد وهي جمعية علمية اجتماعية غير قابلة للربح تهدف إلى إثراء البحث العلمي المشترك بين جامعات الصعيد ونشر الوعي بالأورام وأهمية الفحص الدوري والكشف المبكر للأورام، وتكاتف الجهود من اجل تطوير الأجهزة العلاجية بالجامعات، فضلاً عن عمل شبكة اتصال بين الأقسام بحيث توحد البرتوكولات ويتم علاج المريض من خلال الرقم القومي فقد لمنع الازدواجية.

وأشار إلى أنَّ احتضان المؤتمر لإنشاء الجمعية يأتى انطلاقاً من تاريخ ومكانة قسم علاج الأورام والطب النووى بجامعة أسيوط والذى يعد أعرق وأقدم الأقسام المتخصصة في هذا المجال على مستوى الصعيد، بما يلقى عليه القيام بمسئولية علمية ومهنية في دعم الشباب الأطباء من مختلف جامعات الصعيد حيث من المقرر أنَّ تضم الجمعية في عضويتها كل الراغبين فى الانضمام لها من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأطباء المتخصصين في مجال الأورام من محافظات المنيا، وأسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر وأسوان.