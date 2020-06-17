جامعة أسيوط تعلن تفاصيل تنظيم مؤتمر "الرياضة قوة" أون لاين

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي "الرياضة قوة وطن ورسالة سلام"، والذي تنظمه كلية التربية الرياضية خلال الفترة من 20 إلى 25 من يونيو 2020، عن طريق نظام الـ "ON LINE" بجانب عقد جلسات وندوات المؤتمر عن طريق برنامج "ZOOM".

يذكر أن المؤتمر كان من المقرر انعقاده خلال شهر مارس 2020 بمدينة الغردقة، وتم تأجيله نظراً لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس الجامعة، أن المؤتمر يأتي انطلاقاً من دور الجامعة في السعي للتغلب على أى معوقات تفرضها الظروف الراهنة، وتأكيدًا على المشاركة الفاعلة والتكاتف مع جهود الدولة في مواجهة الأزمة، ودعم كافة الأنشطة والفعاليات الهادفة التي من شأنها تحقيق التبادل العلمي الثقافي ونشر روح المشاركة والتشجيع على ممارسة الرياضة.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أهمية انطلاق أعمال المؤتمر افتراضياً، نظراً لدوره المتميز في توجيه وتشكيل الوعي العلمي والبحثى، خاصة مع مشاركة نحو 50 بحثاً متميزاً في مختلف المجالات الرياضية إلى جانب مشاركة لفيف من علماء الرياضة من أنحاء العالم، لتبادل المعارف والأفكار والخبرات في ضوء التطورات الجديدة في علوم الرياضة وكافة المجالات المتصلة بها، وهو ما ينطلق كذلك ضمن خطة قطاع الدراسات العليا والبحوث في تفعيل كافة سبل التواصل البحثى وفتح آفاق جديدة علي أسس علمية ومنهجية سليمة.

وأوضح الدكتور جمال محمد علي عميد كلية التربية الرياضية، أن المؤتمر يتضمن عقد ندوتين، الأولى ستكون بعنوان "الرياضة قوة وطن ورسالة سلام"، وتنطلق فعالياتها خلال اليوم الأول الموافق السبت 20 / 6 في تمام الساعة 8 إلى 9 مساءً، والتي يتحدث خلالها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجانب عدد من رموز الرياضه، منهم الكابتن طاهر أبو زيد والدكتور عبدالمنعم عمارة والدكتور علي الدين هلال من وزراء الشباب والرياضة السابقين، وكذلك الدكتور فتحي ندا نقيب الرياضيين، ويرأسها الدكتور كمال دريش رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية.

أما الندوة الثانية فستأتي تحت عنوان "دور الاتحاد المصري للجامعات في تنشيط الرياضة الجامعية" والتي تنعقد يوم الثلاثاء الموافق 23/6 في تمام الساعة 12 – 1 مساءً، ويتحدث خلالها الدكتور سعيد الحساني رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية البحرية، وكل من الدكتور حملاوي عبدالحليم والدكتور سالم العريمي نائبيّ رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ويرأسها الدكتور محمد صبحي حسانين النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، والدكتور عبدالحكيم رزق عبدالحكيم وكيل كلية التربية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ويناقش المؤتمر من خلال 14 جلسة علمية، العديد من المحاور الهامة التي تتناول الإدارة الرياضية، التدريب الرياضي، الرياضة المدرسية، ترويح وعلم نفس، علوم الصحة، وعلم النفس الرياضي.