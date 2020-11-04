بمشاركة مستشار الرئيس.. انطلاق مؤتمر دولي في جامعة أسيوط الأحد

أعلنت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، عن مشاركة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وزير الصحة الأسبق، في فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الدولي العاشر للتنمية والبيئة في الوطن العربي"، الذي تنظمه الجامعة، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، الأحد المقبل، وعلى مدار ثلاثة أيام.

وأوضحت الدكتورة مها غانم، رئيس المؤتمر، أنه من المقرر أن يلقي الدكتور محمد عوض تاج الدين، محاضرة افتتاحية "أون لاين"، تحت عنوان: "كوفيد 19: التجربة المصرية"، تتضمن مناقشة عددا من المحاور الهامة، يأتي في مقدمتها تداعيات أزمة الموجة الجديدة من جائحة كورونا حول العالم، وتفاصيل الوضع المصري منها، وجهود الدولة لمواجهة هذا الوباء، منذ بداية انتشاره وحتى الوقت الحالي.

كما سيتم مناقشة الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لتصنيع لقاح كورونا، وسوف تتطرق المحاضرة إلى عدد من الرسائل الهامة من مستشار الرئيس، بشأن الاحتياطات الوقائية والإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة الموجة الثانية من الوباء.

وفى السياق ذاته، أشار الدكتور ثابت عبدالمنعم، مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية، أمين عام المؤتمر، أن النسخة العاشرة من المؤتمر الدولي للتنمية والبيئة، تعد من أكثر النسخ تميزا؛ لتشرفها بمشاركة أحد أكبر أساتذة الأمراض الصدرية، الذي شغل العديد من المناصب العامة، أهمها توليه وزارة الصحة في الفترة من 2002 إلى 2005، واختير عضوا بالمكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية بجنيف، وعضو الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، ومستشار منظمة الصحة العالمية.

كما شغل "تاج الدين" منصب رئيس جامعة عين شمس، وآخر تلك المناصب تعيينه مستشار رئيس الجمهورية لشؤون رئيس الجمهورية، مارس الماضي، وحتى الآن.

وحصل الدكتور محمد عوض تاج الدين، على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية عام 2006، فضلا عن عدد من الجوائز الأخرى، منها: سليمان أباظة من الجمعية الطبية المصرية لأمراض الصدر، والطبيب المثالي لجامعة عين شمس، بالإضافة إلى العديد من الأوسمة وشهادات التقدير من بعض المؤسسات الطبية على المستوى المحلي والدولي؛ نظرا لاسهاماته المشهودة في حملات وقوانين الحد من التدخين في مصر والعالم، والقضاء على شلل الأطفال فيهما أيضا.