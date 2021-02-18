«القاهرة» تعلن انقطاع المياه عن 16 منطقة في الزيتون ومصر الجديدة

أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة، انقطاع المياه عن منطقة الزيتون «شارع الكابلات، عزبة مرسي خليل، مساكن الأميرية، شارع المطرية، شارع الصحة، ميدان النعام، وشارع ترعة الجبل الغربي».

كما أكدت انقطاعها في منطقة مصر الجديدة «شارع السباق، إسماعيل رمزي ومتفرعاته، شارع أسوان، شارع هارون، ميدان الإسماعيلية، روكسي ومتفرعاته، شارع الأهرام ومتفرعاته، الإتحادية، وقصر البارون».

وأوضحت الشركة أن انقطاع المياه يبدأ اعتبارًا من الساعة 10 صباح السبت المقبل، حتى الساعة 8 مساء نفس اليوم؛ نظرا لأعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 800مم لتغذية رافع مياه الزيتون.

وناشدت أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.