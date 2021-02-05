انقطاع المياه عن عدة مناطق في مدينة نصر غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (جميع مراحل زهراء مدينة نصر، الألفينات 2000، الـ4 آلاف، وبعض مناطق الهجانة)، اعتبارا من الساعة العاشرة صباح غدا السبت، وحتى الساعة السادسة مساء اليوم ذاته ولمدة 8 ساعات، نظرا لأعمال تنفيذ أعمال كوبري الميثاق بشارع متولي الشعراوي بمنطقة زهراء مدينة نصر، الذي يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم المتعارض مع أعمال الكوبري.

وناشدت الشركة، أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، موضحة أنّه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.