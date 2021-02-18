«الداخلية» تضبط 54 قطعة سلاح وتنفذ 52 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط في قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، 54 قطعة سلاح ناري بحوزة 48 متهمًا، جاءت كالتالي؛ «رشاش جرينوف، (5) بنادق آلية، (8) بنادق خرطوش، (4) طبنجات، (36) فرد محلي، (222) طلقة مختلفة الأعيرة، (5) خزينة متنوعة، و(170) قطعة سلاح أبيض».

كما نفذ في مجال تنفيذ الأحكام، (52357) حكمًا قضائيًا متنوعًا، بإجمالي (5619) محكومًا عليهم، وجاءت كالتالي؛ «(182) حكم جناية، (16305) حكم حبس جزئي، (3547) حكم حبس مستأنف، (24966) حكم غرامة، و(7357) مخالفة».

كما ألقي القبض في مجال ضبط التشكيلات العصابية، على (3) تشكيلات عصابية، ضمت (9) متهمين، ارتكبوا (13) حادثًا متنوعًا.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، ضبط (164) قضية مخدرات، بإجمالي (178) متهمًا، وجاءت كالتالي: «كمية من مخدر البانجو وزنت (15,315 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (6,586 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (2,251 كيلو جرام)، كيمة من مخدر الأستروكس وزنت (3,930 كيلو جرام)، كمية من مخدر شابو وزنت (558 جرامًا)، كمية من مخدر البودر وزنت (11,166 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت ( 17,030 كليو جرامًا)، كمية من مخدر الكيتامين وزنت (100 جرام)، (1880) قرصًا مخدرًا.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، ضبط (9) متهمين، كما ضبط في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط (13) متهمًا، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، (319) دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها، إعادة (8 دراجات نارية – 5 سيارات)، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، (24160) مخالفة مرورية متنوعة.

وعن مجال فحص السائقين، تم فحص (50) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.