وزير الاتصالات: التحول الرقمي وراء تقدم مصر بمؤشر الشمول المالي

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن سياسات الدولة الداعمة لتحقيق التحول الرقمى، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، ساهمت في جعل مصر ضمن أسرع 10 دول نموا فى مجال الشمول الرقمى خلال عام 2020.

وأوضح وزير الاتصالات الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية، وتنفيذ خطة متكاملة لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات، فى كافة أنحاء الجمهورية، عبر أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال، والمتمثلة فى تكنولوجيا الألياف الضوئية، بالإضافة الى تنفيذ خطة لرفع كفاءة شبكة الانترنت، بكلفة اجمالية 30 مليار جنيه مما أدى الى ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الأرضى الثابت من 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019 الى 34.9 ميجابت/ ثانية فى ديسمبر 2020؛ لافتا إلى أنه يجرى حاليًا استكمال العمل فى تنفيذ المشروع بكلفة اجمالية خلال العام الحالى بنحو 5.5 مليار جنيه.

وأضاف طلعت أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا فى مسيرة التحول الرقمي، من خلال تنفيذ مشروعات رقمنة الخدمات الحكومية، واتاحتها عبر عدة منافذ تلائم كافة أطياف المجتمع، لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية، حيث تم اطلاق 45 خدمة حكومية رقمية على منصة مصر الرقمية التى تم اطلاقها بشكل تجريبى ويتم استكمال العمل للوصول الى 550 خدمة رقمية فى 2023؛ مؤكدًا أن البريد المصرى شهد تطورًا كبيرًا ليصبح منفذًا لتقديم خدمات الشمول المالي، إلى جانب الخدمات الحكومية والخدمات البريدية، وذلك من خلال فروعه المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية.

وكشف التقرير الصادر عن مؤسسة رولاند بيرجر”Roland Berger “ والذى نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أمس الأربعاء؛ عن تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الشمول الرقمى 2020 لتصبح فى المركز 50 من 82 دولة حول العالم مقارنة بالمركز 52 فى 2017، كما ارتفعت قيمة المؤشر لتصل الى 60 نقطة بزيادة ثمان نقاط عن قيمة المؤشر فى 2017؛ مما جعلها ضمن أسرع 10 دول نموا فى مجال الشمول الرقمى خلال عام 2020.