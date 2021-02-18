صور.. العثور على جثة متحللة على ساحل مرسى مطروح

عثر أهالى قرية الزغرات بمركز ومدينة النجيلة بمحافظة مرسى مطروح، اليوم، على أشلاء جثه مجهولة الهوية ملقاة على الشاطىء متحللة من البحر.

وقال باسط الزغرات، من أهالي الزغرات: «كان شباب من المنطقة يمشون على شاطئ البحر الذي تطل عليه منازلنا كعادتهم فى الصبح، فشاهدوا جثه متحللة، على رمال الشاطىء، وأبلغوني فذهبت لرؤيتها وأبلغنا الجهات المسؤولة وهم فى طريقهم للحضور لموقع الجثه على البحر».

وأضاف لـ «الوطن» أن الجثة مرجح أن البحر لفظها وأخرجها على الشاطىء بعد عدة أيام من الغرق، وأنها من الممكن أن تكون لأحد المهاجرين غير الشرعيين والجاري البحث عنه منذ أكثر من شهر.

وأشار إلى أن هناك بعض المواطنين من صعيد مصر منذ 35 يوماً كانوا يبحثون عن شاب في العقد الثالث من العمر، غرق ضمن مركب للهجرة غير الشرعية بعد ساحل السلوم، وكان متجهاً إلى ليبيا واستخرجت الأجهزة المختصة جميع الجثث باستثنائه وبحثوا عنه كثيرا ولم يجدوه فى البحر، ولم يتم العثور عليه حتى الآن ومن الممكن أن يتم تحديده من خلال الأجهزة المعنية وتحاليل الـ DNA».

وكشفت صور الجثة، والفيديو الذى انفرد به «الوطن» أن الجثة في حالة تحلل، ويوجد أجزاء من الهيكل العظمي، ولا يوجد أية معالم واضحة أو أية أوراق تثبت هويه الجثة التى لا تزال مجهولة.

وحضرت الأجهزة المسؤولة عن حماية السواحل غرب مصر، وجاري نقل الجثة إلى أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة.