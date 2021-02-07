«مجهولة الهوية».. انتشال جثة «مسنة عارية» من مجرى مائي في الفيوم  

انتهى الفلاحون من ري أراضيهم وقرروا العودة لمنازلهم بعد يومٍ شاق وطويل من العمل، وأثناء سيرهم في الطريق بقرية الإعلام، شاهدوا «جثة عارية» لسيدة تطفو على المياه في المجرى المائي لبحر سنورس بجوار «الهدار» التابع للقرية، واستغاثوا بالنجدة التي أبلغت قوات الحماية المدنية لانتشال الجثمان.

تعود تفاصيل الواقعة؛ عندما تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًَا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بتلقي بلاغًا من أهالي قرية الإعلام بمشاهدتهم جثة «سيدة عارية» تطفو أعلى سطح المياه بالمجرى المائي لبحر سنورس بجوار «هدار المياه» بقرية الإعلام.

وتم إخطار قوات الحماية المدنية، وانتقل الغواصون إلى مكان الواقعة، وتم انتشال الجثمان، وتبين أنه لسيدة في الخمسينيات من عمرها، ومجهولة الهوية، نظرًا لكونها كانت عارية لا ترتدي ملابس، وبالتالي لا يوجد ما يدل على هويتها، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

وأخطرت مباحث مركز شرطة الفيوم، برئاسة الرائد أحمد طرفاية رئيس مباحث مركز الفيوم، ومعاونة النقيب أحمد محمد فريتم معاون مباحث المركز، باقي الأقسام والمراكز، بمواصفات السيدة التي عُثر عليها لمُطابقتها مع بلاغات الاختفاء بكافة الأقسام والمراكز تمهيدًا للوصول لهوية تلك السيدة.

وأمر اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، بتشكيل فريق بحث يضم ضباط البحث الجنائي بالمديرية، بالتعاون مع ضباط مركز شرطة الفيوم لكشف غموض الحادث ومعرفة هوية السيدة المجهولة، ومعرفة سبب وفاتها وحل لغز مقتلها، موجهًا بسرعة الإنتهاء من تلك القضية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.