شقيقة ضحية سفاح الجيزة تدعي مدنيا بمليون جنيه

استمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، لشقيقة المجني عليه رضا محمد، ضحية سفاح الجيزة، وادعت ضده مدنيا بمبلغ مليون جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

تشديدات أمنية بالتزامن مع محاكمة سفاح الجيزة

فرضت قوات الأمن، كردون أمنيا في محيط المحكمة، محكمة جنوب القاهرة، وكثفت وجودها في محيط المحكمة، أثناء نظر جلسة السفاح.

حضر المتهم، وسط حراسة أمنية مشددة ومثل أمام المحكمة، وسط إجراءات احترازية وهو يرتدي الكمامة.

وبدأت هيئة المحكمة في محاكمة المتهم بتهمة القتل العمد للمجني عليه رضا حميدة، ودفنه في شقته بمنطقة بولاق الدكرور قبل 5 سنوات والاستيلاء على أمواله.

النائب العام يحيل السفاح للجنايات

كان النائب العام، المستشار حمادة الصاوي قد المتهم للمحاكمة الجنائية، الشهر الماضي، لاتهامه بقتل 4 من الضحايا، من بينهم زوجته فاطمة زكريا، التي تبدأ محاكمته الآن، ونسبت له النيابة العامة تهمة قتلها عمدا، مع سبق الإصرار والترصد، بدائرة قسم شرطة الهرم، في يونيو 2015.

وكشفت التحقيقات عن أن مشاجرة نشبت بين المتهم وزوجته، المجني عليها، بسبب زيادة الأعباء المادية، فتعدى عليها بالضرب، ثم رطم رأسها في حافة حائط، ونزفت بسبب التعدي عليها، حتى فارقت الحياة.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم، وبعدما أيقن بوفاة زوجته حمل جثتها داخل «ديب فريزر»، ثم نقلها إلى شقة بأحد العقارات في شارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور، ودفنها بكامل ملابسها ومشغولاتها الذهبية التي كانت تتحلى بها.

وبعد اعتراف المتهم بارتكاب جريمته خلال التحقيقات، رافقته النيابة العامة إلى مكان الدفن، وأرشد عن الحفرة التي كان أعدها لجريمته، وعثر على عظام وبجوارها مشغولات ذهبية ومنها سلسلة وخاتم؛ إذ أقر واعترف بأن المجني عليها كانت ترتديها وقت دفنها، ومثّل «قذافي» الجريمة كاملة أمام النيابة العامة.