«التنسيقية» تثمن جهود بعثة مصر الدائمة في الأمم المتحدة

تابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في إطار أعمال لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتضمين القرار الصادر عن الدورة الـ59 للجنة الدعم لإسهامات منتدى شباب العالم الذي أطلقته مصر في تناول قضايا الشباب على المستويين الإقليمي والدولي.

وثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بيان أصدرته اليوم، الجهود الدؤوبة للبعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة، متقدمة بخالص التحية والتقدير للقيادة السياسية على دعمها ورعايتها لإدارة منتدى شباب العالم التي لم تدخر جهدًا في تنظيم فاعلية قدمت للشباب على مختلف توجهاته وجنسياته، قاعدة حوار يستطيع من خلالها التعبير عن نفسه، والتعرف على الثقافات المختلفة مما يسهم في تعزيز السلام والإيخاء بين شباب اليوم وقادة الغد.