 «التدخل السريع» يوفر الرعاية لـ78 حالة بلا مأوى خلال موجة الطقس السيئ

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيىء، حيث قامت فرق التدخل السريع التابعة للوزارة بالتعامل مع 78 حالة بلا مأوى في مختلف محافظات الجمهورية على مدار اليومين الماضيين.

وقام فريق التدخل السريع المركزي بالقاهرة الكبرى، بالبحث عن الأشخاص فاقدي المأوى، حيث تم دراسة حالة 55 شخصًا وأسر لديها أطفال متواجدين بالشارع، حيث تم نقل حالتين إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية، وتوزيع 33 بطانية لمن رفض الانتقال لهذه الدور.

كما أنقذ فريق التدخل السريع بمحافظة البحيرة مواطنًا بلا مأوى، يبلغ من العمر 62 عامًا، حيث نجح الفريق في إقناعه للانتقال لأحد المستشفيات لخطورة حالته الصحية، وذلك بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، كما تعامل الفريق مع 3 أشخاص بلا مأوى رفضوا الانتقال لأحد دور الرعاية الاجتماعية.

انقاذ 3 حالات يمتهنون التسول

ومن جانب آخر، أنقذ فريق التدخل السريع بمحافظة بورسعيد 3 أشخاص بلا مأوى يمتهنون التسول، حيث تم إقناعهم بالتوجه للوحدات الاجتماعية والحصول على خدمات الوزارة.

ونجح الفريق بالإسكندرية فى إنقاذ شخصين بلامأوى وتم نقلهما لأحد دور الرعاية الاجتماعية.

إنقاذ أب بلا مأوى تفترش الرصيف ومعه 5 أطفال

وفي كفر الشيخ، تدخل فريق التدخل السريع عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحالة بلا مأوى يفترش الرصيف ومعه خمسة أطفال، حيث تم تحرير محضر شرطة والعرض على النيابة العامة كون الأب غير مؤتمن، ويعاني من مرض نفسى، وبناء عليه تم استقبال الأطفال بمؤسسة تربية البنين والبنات، وتم إيداع الأب مستشفى الأمراض النفسية، كما تعامل الفريق مع حالة رجل مسن في العقد السابع من العمر يمتهن التسول منذ سنوات، ورفض الانتقال لأحد دور الرعاية الاجتماعية.

وفي السياق ذاته، كثف فريق التدخل السريع بمحافظة بني سويف النزول الميدانى، حيث تعامل الفريق مع 5 حالات لأشخاص بلا مأوى وتم نقل حالتين لأحد دور الرعاية الاجتماعية.

وفي محافظة أسيوط، نجح الفريق فى إقناع سيدة مسنة لاستقبالها بأحد دور الرعاية الاجتماعية كانت تقيم فى مكان غير آدمي.

كما نجح الفريق بالأقصر فى نقل مسنة تفترش الرصيف بلا مأوى إلى دار رعاية اجتماعية.